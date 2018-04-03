Уфимский хлопчатобумажный комбинат потратит на новый фасад ТРК «Иремель» до 60 миллионов рублей

АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) объявило тендер на монтаж нового фасада ТРК «Иремель». Начальная стоимость контракта составляет 60,1 млн рублей.

Прием заявок завершится 4 мая, рассмотрение итогов запланировано на тот же день, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, УХБК рассчитывает на строительство вентилируемого фасада, замену дверей и окон, установку витражей.

Работы должны быть выполнены в период с 10 мая до 30 июня.

Напомним, что УХБК специализируется на сдаче в аренду коммерческих площадей. Выручка АО в 2016 году составила 346,3 млн рублей (60% обеспечили помещения ТРК «Иремель»), чистая прибыль достигла 3,6 млн рублей.