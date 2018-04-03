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Уфимский хлопчатобумажный комбинат потратит на новый фасад ТРК «Иремель» до 60 миллионов рублей

16:25, 03.04.2018
Уфимский хлопчатобумажный комбинат потратит на новый фасад ТРК «Иремель» до 60 миллионов рублей
Фото: google.ru/maps/скриншот

АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) объявило тендер на монтаж нового фасада ТРК «Иремель». Начальная стоимость контракта составляет 60,1 млн рублей.

Прием заявок завершится 4 мая, рассмотрение итогов запланировано на тот же день, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, УХБК рассчитывает на строительство вентилируемого фасада, замену дверей и окон, установку витражей.

Работы должны быть выполнены в период с 10 мая до 30 июня.

Напомним, что УХБК специализируется на сдаче в аренду коммерческих площадей. Выручка АО в 2016 году составила 346,3 млн рублей (60% обеспечили помещения ТРК «Иремель»), чистая прибыль достигла 3,6 млн рублей.

Недвижимость Башкортостан
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