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Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем министра науки

17:59, 30.07.2018 1
Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем министра науки
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем министра науки и высшего образования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Назначить Бочарову Наталью Александровну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — сказано в документе.

До этого Бочарова занимала пост директора департамента Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы.

Напомним, что в мае 2018 года Министерство образования и науки было разделено на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое возглавила Ольга Васильева, второе — Михаил Котюков.

ОбществоВласть
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  • Анонимно 19:16
    Подбираются к имуществу Академии наук
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