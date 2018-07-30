Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем министра науки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Наталью Бочарову заместителем министра науки и высшего образования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.



«Назначить Бочарову Наталью Александровну заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации», — сказано в документе.

До этого Бочарова занимала пост директора департамента Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области оборота федерального имущества, средств резервных фондов федерального бюджета и комплексного анализа эффективности функционирования федеральной контрактной системы.



Напомним, что в мае 2018 года Министерство образования и науки было разделено на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое возглавила Ольга Васильева, второе — Михаил Котюков.

