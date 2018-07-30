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Прокуратура Удмуртии нашла нарушения в декларациях 34 чиновников Ижевска

16:40, 30.07.2018
Прокуратура Удмуртии нашла нарушения в декларациях 34 чиновников Ижевска
Фото: google.ru/maps / скриншот

Прокуратура Удмуртии сообщила, что за I половину 2018 года обнаружила нарушения в декларациях 34 чиновников администрации Ижевска. Они предоставили неполные или недостоверные сведения о доходах и расходах.

Кроме того, за это время в связи с утратой доверия уволены начальник отдела Минприроды республики и старший инспектор ГИБДД Сарапула, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Также досрочно прекращены полномочия 4 муниципальных депутатов.

Из-за нарушений руководство республики не продлило контракты с начальником поисково-спасательной службы Удмуртии и директором учреждения «Ресурсный информационный центр УР».

Всего прокуратура выявила более 1 тысячи нарушений. По материалам проверок возбуждено 25 уголовных дел.

ОбществоВласть Удмуртия
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