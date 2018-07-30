Новости технологий

00:59 МСК
Новости раздела
Технологии

Google Assistant перевели для русскоязычных пользователей

00:05, 30.07.2018
Google Assistant перевели для русскоязычных пользователей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В официальном магазине Google Play доступна новая версия приложения Google Assistant. Голосовой помощник перевели на русский язык.

Как отмечают разработчики, при помощи голосового ассистента пользователь может делать звонки, отправлять сообщения, включать музыку, узнавать прогноз погоды, а также работать с картами.

Отмечается, что для работы с Google Assistant требуется приложение Google версии 7.11 или выше.

Ранее стало известно, что ФАС предложила обязать производителей по умолчанию устанавливать российские приложения на смартфоны.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты