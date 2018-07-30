Google Assistant перевели для русскоязычных пользователей

В официальном магазине Google Play доступна новая версия приложения Google Assistant. Голосовой помощник перевели на русский язык.



Как отмечают разработчики, при помощи голосового ассистента пользователь может делать звонки, отправлять сообщения, включать музыку, узнавать прогноз погоды, а также работать с картами.

Отмечается, что для работы с Google Assistant требуется приложение Google версии 7.11 или выше.

Ранее стало известно, что ФАС предложила обязать производителей по умолчанию устанавливать российские приложения на смартфоны.