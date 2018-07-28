Возле «Казань Арены» откроют бесплатную парковку на 1,5 тысячи мест

На территории стадиона «Казань Арена» в дни домашних матчей ФК «Рубин» в сезоне 2018/19 для болельщиков откроется бесплатная парковка на 1,5 тыс. мест.



Болельщики смогут оставить автомобиль на парковках P8 и P9 с заездом с проспекта Ямашева и на парковке у Дворца Водных Видов Спорта с заездом с улицы Сибгата Хакима, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что для некоторых категорий владельцев абонементов будут предусмотрены отдельные парковки.

Ранее стало известно, что в Казани появятся три новые платные парковки общей вместимостью 259 машино-мест.