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Возле «Казань Арены» откроют бесплатную парковку на 1,5 тысячи мест

17:24, 28.07.2018
Возле «Казань Арены» откроют бесплатную парковку на 1,5 тысячи мест
Фото: rubin-kazan.ru

На территории стадиона «Казань Арена» в дни домашних матчей ФК «Рубин» в сезоне 2018/19 для болельщиков откроется бесплатная парковка на 1,5 тыс. мест.

Болельщики смогут оставить автомобиль на парковках P8 и P9 с заездом с проспекта Ямашева и на парковке у Дворца Водных Видов Спорта с заездом с улицы Сибгата Хакима, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что для некоторых категорий владельцев абонементов будут предусмотрены отдельные парковки.

Ранее стало известно, что в Казани появятся три новые платные парковки общей вместимостью 259 машино-мест.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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