Дзюба призвал Путина сменить хоккей на футбол

Нападающий сборной России Артем Дзюба предложил президенту России Владимиру Путину сменить хоккей на футбол.

Футболист озвучил предложение во время церемонии чествования футболистов сборной России и тренерского штаба команды по итогам чемпионата мира 2018 года.

«По поводу смены коньков на бутсы… Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить», — ответил президент.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России по футболу получили звание заслуженных мастеров спорта. Напомним, сборная России на домашнем ЧМ под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.