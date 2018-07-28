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Дзюба призвал Путина сменить хоккей на футбол

15:24, 28.07.2018

Нападающий сборной России Артем Дзюба предложил президенту России Владимиру Путину сменить хоккей на футбол.

Футболист озвучил предложение во время церемонии чествования футболистов сборной России и тренерского штаба команды по итогам чемпионата мира 2018 года.

«По поводу смены коньков на бутсы… Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить», — ответил президент.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России по футболу получили звание заслуженных мастеров спорта. Напомним, сборная России на домашнем ЧМ под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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