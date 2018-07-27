ЦИК не разрешит КПРФ проводить референдум по пенсионной реформе

Центральная избирательная комиссия собирается отклонить просьбу КПРФ о проведении всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.



ЦИК не устраивает формулировка вопроса для референдума.

«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. <…> Все дело в качестве самого вопроса», — приводит «Интерфакс» слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Ранее в ЦИК поступили документы о проведении референдума по пенсионной реформе. На референдум предлагалось вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что (..) возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».