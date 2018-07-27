Бастрыкин наградил медалями руководителя Следкома по РТ и его первого зама

Сегодня в Москве глава Следкома России Александр Бастрыкин вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени руководителю следственного управления по Республике Татарстан Павлу Николаеву и первому заместителю управления Марату Зарипову.

Торжества были приурочены к прошедшему профессиональному празднику — Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.

На открытии заседания Бастрыкин подчеркнул: «Безусловно, учреждение профессионального праздника для следователей является и данью уважения к ветеранам следственных органов, для которых Закон и Справедливость не просто слова, а смысл всей жизни».



Говоря о достигнутых результатах в работе, Александр Бастрыкин констатировал, что за период с 2011 года, когда Следственный комитет стал независимым органом, подчиненным главе государства, в суд направлено свыше 720 тысяч уголовных дел. «В ходе предварительного следствия и доследственных проверок возмещено почти 250 миллиардов рублей, помимо этого для обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба был наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на сумму более 133 миллиардов рублей», — отметил он.