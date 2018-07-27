Татарстан исключили из регионов с проблемным доступом к ОСАГО
Татарстан исключили из перечня регионов действия системы «Единый агент» с проблемами доступности полисов ОСАГО. Такое решение было принято на заседании президиума Российского союза автостраховщиков (РСА).
По данным РСА, всего за I квартал 2018 года в 17 субъектах РФ, входящих в систему «Единый агент», заключили 2,1 млн договоров ОСАГО, в том числе 281,4 тыс. в рамках «Единого агента», передает портал Всероссийского союза страховщиков (ВСС). В Татарстане за аналогичный период заключили всего 255,4 тыс. договоров ОСАГО, в том числе в рамках «Единого агента» — 2,5 тысячи.
«Это меньше 1% от общего числа договоров ОСАГО, заключенных за этот период на территории республики. Таким образом, проблемы доступности ОСАГО на территории Республики Татарстан носят наименее выраженный характер, то есть нужда в «Едином агенте» здесь фактически отпала».
Отмечается, что место Татарстана в перечне занял Приморский край. При этом замена должна быть согласована Банком России.
Ранее стало известно, что Банк России может перенести введение новых тарифов ОСАГО на осень.ОбществоВласть Татарстан
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