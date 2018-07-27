Необычную пробку в Казани сегодня утром зафиксировали на проспекте Победы

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Аналитики "Яндекса" сегодня зафиксировали необычную пробку на проспекте Победы в сторону Ямашева. Затруднение здесь составило 3 балла, что на 2 балла выше, чем обычно.

Также крупнейшие заторы были отмечены:

от улицы Академика Глушко до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 30 минут; от проспекта Победы до Советской площади — 1 час 10 минут. от проспекта Альберта Камалеева до улицы Седова — 1 час 10 минут. от улицы Ташаяк до улицы Габдуллы Тукая — 50 минут. и от АЗС до Ударной улицы — 1 час 10 минут.

При этом, пробка от АЗС до Малой Заречной улицы стала самой крупной среди утренних заторов за неделю. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.

Сейчас ситуация с затруднениями на дорогах оценивается в 3 балла.