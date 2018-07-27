На 120 участках трасс в Кировской области установят камеры фотовидеофиксации

На заседании правительства Кировской области был представлен проект концепции развития системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

По словам министра информационных технологий и связи региона Юрия Палюха, главной целью проекта является повышение безопасности на дорогах и снижение количества аварий. Для этого планируется внедрение современных технических средств зонального контроля.

Так, к 2021 году на 120 участках трасс Кировской области будут установлены камеры фотовидеофиксации. Кроме того, видеонаблюдение появится на 20 перекрестках Кирова и Кирово-Чепецка, а на 13 перекрестках заменят существующие комплексы на современные. Также оснастят камерами 13 железнодорожных переездов, рассказали в краевом правительстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Оренбурге установят пять новых камер фотовидеофиксации.