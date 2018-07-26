Ростуризм исключил из реестра более 40 туроператоров

Список компаний, исключенных из Единого федерального реестра туроператоров, пополнили еще 42 поставщика.



Большинство из числа исключенных — 25 туроператоров — не смогли своевременно заменить страховщика и предоставить новые фингарантии. Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Центрального страхового общества», фингарантии в котором получили 148 туроператоров.

«Возможно, многим из них не хватило положенных по закону 45 календарных дней для заключения договора с другой организацией. Что лишь подтверждает наметившуюся ранее тенденцию к росту недоверия участников рынка страхования к туристическим компаниям», — говорится в сообщении TourDom.ru

Отмечается, что крупных поставщиков в реестре нет. При этом и другие компании могут вернуться в реестр, если заключат договор со страховой компанией.