Станцевавшая тверк на фоне «Кул Шарифа» блогер заявила, что не ожидала такой реакции

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Фитнес-тренер, преподаватель танцев и блогер Анастасия Малышева, исполнившая танец с элементами тверка на фоне «Кул Шарифа», прокомментировала «Реальному времени» разгоревшийся вокруг видео скандал (орфография и пунктуация сохранены).

«Когда снималось видео, я и не думала, что будет такая шумиха. Во-первых, мы танцуем даже не на территории Мечети. Во-вторых, Кремль — самая красивая достопримечательность в Казани, а я в Казани была второй раз, поэтому решили снять видео на таком фоне. В-третьих, я всегда танцую в людных местах, например, на Красной площади в Москве уже было видео, но там почти не было недовольных комментаторов, это удивительно, на самом деле. Я уважаю любую религию, мы не хотели никого оскорбить или обидеть, мы просто любим танцевать, всем мир :)», — прокомментировала девушка.

Напомним, что после публикации видео с танцем общественность разделилась на два лагеря: одни осудили танцовщицу за неуважение к чувствам верующих, другие не увидели в танце ничего оскорбительного. В комментариях к ее посту пользователи оповестили блогера, что уже направили письма с жалобами в ДУМ РТ и Совет муфтиев России.