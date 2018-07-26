Экс-уфимец Дмитрий Голубов: «Я думаю, ребята добьются положительного результата»

Одним из специально приглашенных гостей на матче Лиги Европы между «Уфой» и словенским «Домжале» будет экс-нападающий уфимцев Дмитрий Голубов. Голы форварда в ворота «Томи» из Томска в свое время помогли «Уфе» выйти в Премьер-лигу.

Дмитрий Голубов поделился своими ожиданиями в интервью «Эху Москвы в Уфе»:

— Меня пригласили именно на игру. Если бы у меня было побольше времени, я бы, конечно, задержался в гостях. Но, к сожалению, приеду только на игру. Мне интересна и дорога эта команда. Всегда интересуюсь информацией о ней в СМИ.

Если честно, соперника абсолютно не знаю. Знаю, откуда они, но никогда за ними не следил. Тем не менее, от матча жду только положительных эмоций и только победы. По-другому и не должно быть. Мы будем играть на своем стадионе дома. Я думаю, и болельщики поддержат нашу команду. В принципе, это исторический матч. Я думаю, ребята завтра не подведут и добьются положительного результата.