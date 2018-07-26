Администрация Казани выставила на аукцион два Mercedes, стоимостью около 400 тысяч рублей каждый

Минземимущества РТ выставило на торги два автомобиля Mercedes-Benz. Данные опубликованы на страничке Аукционов и конкурсов Минземимущества РТ.

Так, первый авто модели ML500 2005 года выпуска продают за 371 тыс. рублей. Второй — S 600, 2005 года — за 440 тыс. рублей. Отмечается, что это уже третья попытка их продать, так как предыдущие два раза заявок на машины не поступило.

Аукцион пройдет 4 сентября 2018 года.

Ранее министерство продавало разбитый Mercedes S-500 за 240 тысяч руб.