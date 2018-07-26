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Администрация Казани выставила на аукцион два Mercedes, стоимостью около 400 тысяч рублей каждый

11:15, 26.07.2018 1
Администрация Казани выставила на аукцион два Mercedes, стоимостью около 400 тысяч рублей каждый
Фото: commons.wikimedia.org / OSX

Минземимущества РТ выставило на торги два автомобиля Mercedes-Benz. Данные опубликованы на страничке Аукционов и конкурсов Минземимущества РТ.

Так, первый авто модели ML500 2005 года выпуска продают за 371 тыс. рублей. Второй — S 600, 2005 года — за 440 тыс. рублей. Отмечается, что это уже третья попытка их продать, так как предыдущие два раза заявок на машины не поступило.

Аукцион пройдет 4 сентября 2018 года.

Ранее министерство продавало разбитый Mercedes S-500 за 240 тысяч руб.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:19
    только вложить придется в них туже самую сумму
    да и номер втм или оаа или роа врятли подарят
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