В «Натали турс» не согласились с оценкой ущерба АТОР

В «Натали Турс» заявили, что у 24-х тысяч туристов есть оплаченные билеты на самолет, что позволит им вновь оплатить отель и отдохнуть. Таким образом, по данным агентства, ущерб будет меньше прогнозируемого, так как только у шести тысяч туристов не оплачены ни отель, ни перелет.

При этом, по имеющейся у «Вестника АТОР» информации, реальная ситуация отличается от заявленной турагентством. Так, есть данные, что среди этих 24 тысяч «туристов с билетами» посчитаны уже недействительные билеты, а те, что действительны, не имеют функции возврата денег.

Кроме того, на билетах авиакомпаний Vueling и Fly Dubai, есть лишь маршрутные квитанции, на которых нет номеров билетов — фактически их бронирований не существует, так как эти блоки были сняты «Натали Турс» еще 29 июня.

Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Долги перед клиентами составили $15 млн. Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс». Ранее стало известно, что все клиенты туроператора вернулись на родину.