Гаишники Удмуртии начали использовать дроны для фиксации нарушений

ГИБДД Удмуртии начало использовать беспилотники для фиксации нарушений на трассах республики. Пока дроны будут снимать только ситуации неправильного обгона.

Полиция уже смогла выявить 12 нарушений при помощи беспилотников, передает портал izhlife.ru.

«При выявлении нарушения правил обгона, установленных действующим законодательством, камера беспилотного летательного аппарата фиксирует нарушение на видео и сопровождает автомобиль-нарушитель до ближайшего экипажа ДПС», — цитирует издание сообщение ГИБДД.

Всего на трассах республики будут работать 10 беспилотников. Позже дроны смогут снимать и превышения скорости.

В ведомстве отмечают, что все аппараты принадлежат партнерской организации, которая занимается производством и эксплуатацией данного оборудования. Ни один из них не был приобретен за счет федеральных средств.