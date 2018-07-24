Названы самые высокооплачиваемые профессии в Оренбуржье

Аналитики Оренбургстата назвали самые высокооплачиваемые профессии в регионе. Данные приводятся за первые шесть месяцев этого года.

Наиболее высокая зарплата — у работников организаций по добыче полезных ископаемых — 59 671 рубль. Далее следует финансовая и страховая деятельность — 43420 рублей. Стоит отметить, что самые низкие зарплаты наблюдаются в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 16596 рублей.

В целом, средняя зарплата в Оренбуржье составила 29479 рублей. Это на 11,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее была названа средняя зарплата в Нижегородской области.