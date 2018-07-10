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Экс-министра здравоохранения Дагестана заподозрили в создании ОПГ

20:37, 10.07.2018
Экс-министра здравоохранения Дагестана заподозрили в создании ОПГ
Фото: pixabay.com

СУ МВД по Республике Дагестан 9 июля возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова.

В ночь на 10 июля подозреваемого задержали. В настоящее время решается вопрос повторного ходатайства перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, а также применения мер пресечения в отношении остальных фигурантов дела, сообщает силовое ведомство республики.

Фигуранты уголовного дела подозреваются в создании организованной преступной группы, которая специализировалась на хищениях средств республиканского и федерального бюджетов в особо крупных размерах.

В частности фигурантов обвиняют в хищении 44 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Дагестана.

Ранее Кировский районный суд Махачкалы заключил Ибрагимова на 2 месяца под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

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