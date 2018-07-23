Артем Дзюба: «Поступок хорватов нас очень взбесил, хотелось выйти и вбить Виду в землю»

Нападающий сборной России по футболу и питерского «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к команде Хорватии после инцидента с видеообращением Виды и Вукоевича.

— С одной стороны, меня своей упертостью покорили хорваты. Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича… Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит. А перед финалом был спокоен — кто победит, тот победит. Но хорваты вызывали симпатию, — сказал Дзюба.



Напомним, после четвертьфинальной игры со сборной России два представителя хорватской национальной команды записали видеообращение, где футболисты кричат «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо». Чуть позже они принесли свои извинения.