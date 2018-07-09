Игроки сборной Хорватии принесли извинения за свое скандальное видео. Вукоевич выведен из состава делегации

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и экс-футболист Огнен Вукоевич принесли извинения за свое видеообращение после матча 1/4 финала против команды России. Об этом сообщает сайт хорватского футбольного союза.

«Огнен Вукоевич и Домагой Вида также приносят извинения за заявления, которые не имели политической подоплеки, но оставили место для таких толкований», — говорится в заявлении.

При этом было принято решение, что Огнен Вукоевич покидает хорватскую делегацию на турнире. В свою очередь, в отношении Домагоя Виды санкций не последовало.



«Хорватская футбольная ассоциация решила отменить функции Вукоевича в сборной Хорватии. Таким образом, Хорватская футбольная ассоциация извиняется перед российской общественностью за поведение участника национальной команды», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Огнен Вукоевич и Домагой Вида после победы команды в матче 1/4 финала ЧМ против России записали видеоролик. В нем футболисты кричали «Слава Украине!» и «Это для Украины и «Динамо».