Артем Делькин: «Посвящаю свой гол – бабушке!»

Новобранец «Нижнего Новгорода» Артем Делькин поделился впечатлениями от победы над «Тюменью» (2:1) и первого забитого гола в составе команды, сообщает пресс-служба нижегородского клуба:



— Первая игра в Нижнем Новгороде получилась непростой. Это и неудивительно, ведь «Тюмень» в первом туре разгромила «Балтику», которая ставит в этом сезоне самые высокие задачи. Все ребята – молодцы, бились до последнего! Доволен, что удалось открыть свой бомбардирский счет в составе «Нижнего». У моей бабушки завтра юбилей, 80 лет. Я обещал ей забить и сделал это. Так что посвящаю свой гол – бабушке!