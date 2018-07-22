В США создали мгновенную зарядку для iPhone

Ученые из Аделаидского университета разработали технологию мгновенной зарядки для iPhone.

Как сообщает Life со ссылкой на сайт вуза, разработка представляет собой замену стандартной батареи смартфона на специальное оборудование с датчиками. Оно отвечает за получение и распределение энергии.

На данный момент инженеры тестируют устройство на предмет безопасности.

Ранее Аpple отложила выпуск беспроводной зарядки AirPower, которую анонсировала осенью прошлого года, до сентября. Причиной стали сложности на производстве.