Минниханов опубликовал видео с праздника, посвященного Дню принятию ислама Волжской Булгарией
Президент РТ Рустам Минниханов присутствует на торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены». Праздник посвящен Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией.
Изге Болгар жыены.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Июл 2018 в 12:19 PDT
Мероприятие, согласно плану, проводит ДУМ РТ, Минкультуры РТ и Всемирный конгресс татар.
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