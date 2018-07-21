Новости общества

10:49 МСК
Новости раздела
Общество

Минниханов опубликовал видео с праздника, посвященного Дню принятию ислама Волжской Булгарией

10:44, 21.07.2018
Минниханов опубликовал видео с праздника, посвященного Дню принятию ислама Волжской Булгарией
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов присутствует на торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены». Праздник посвящен Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией.

Изге Болгар жыены.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 21 Июл 2018 в 12:19 PDT

Мероприятие, согласно плану, проводит ДУМ РТ, Минкультуры РТ и Всемирный конгресс татар.

Ранее глава Татарстана опубликовал видео с приуроченного ко Дню молодежи мероприятия.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты