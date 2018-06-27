Минниханов опубликовал видео с приуроченного ко Дню молодежи мероприятия
Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в социальной сети Instagram видео с праздничной встречи с победителями молодежных федеральных проектов, приуроченной ко Дню молодежи.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 27 Июн 2018 в 1:40 PDT
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 27 Июн 2018 в 1:20 PDT
Ранее Минниханов поздравил татарстанцев с Днем молодежи.ОбществоВласть Татарстан
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