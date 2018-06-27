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Минниханов опубликовал видео с приуроченного ко Дню молодежи мероприятия

11:47, 27.06.2018

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в социальной сети Instagram видео с праздничной встречи с победителями молодежных федеральных проектов, приуроченной ко Дню молодежи.


Ранее Минниханов поздравил татарстанцев с Днем молодежи.

ОбществоВласть Татарстан
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