ФСБ спрогнозировала рост тарифов операторов на 10% из-за «закона Яровой»

ФСБ спрогнозировала рост стоимости тарифов на услуги связи в России из-за «закона Яровой». Он может составить около 10%.

Всего в 2017 году доходы от оказания услуг связи в России составили 1,74 трлн руб., из которых на мобильную связь и интернет пришлось около 1,1 трлн руб. Рост тарифов на 10% соответствует примерно 110 млн руб, передает «Коммерсантъ».

Ранее, в апреле, правительство России утвердило правила хранения данных по «пакету Яровой». Операторы с 1 октября должны хранить в полном объеме трафик пользователей за последние 30 суток и впоследствии увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет.