Татарстанская сборная примет участие в финале WorldSkills Russia на Сахалине

Сборная Татарстана примет участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске.

Республику на соревнованиях представит 81 участник, сообщили «Реальному времени» в АНО «Центр развития профессиональных компетенций». Из них 58 конкурсантов проходят по компетенциям WorldSkills и еще 23 по компетенциям WorldSkills Junior.

Отмечается, что Татарстан стал лидером по количеству компетенций, прошедших в финал.

Для подготовки к финалу конкурсанты соберутся в Казани. 28 и 29 июля для них будет организована образовательная смена в центре гребных видов спорта «Регата».

Ранее куратор департамента по подготовке к WorldSkills в Казани Эмиль Губайдуллин на онлайн-конференции «Реального времени» назвал татарстанскую команду лидером национального чемпионата этого года.

Напомним, что в 2019 году в Казани пройдет мировой чемпионат WorldSkills.

