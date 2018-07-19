Госархив РТ подготовил выставку к 55-летию выпуска первой продукции «Казаньоргсинтеза»

Фото: Максим Платонов

Выставка, посвященная 55-летию выпуска первой продукции «Казаньоргсинтеза», открылась в Государственном архиве РТ. Специалисты представили 24 экспоната, среди которых решение Совета министров Татарстана об открытии производства, постановления союзных ведомств с подписями Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. Кроме того, в архиве представлен ряд уникальных фотографий и видеосюжетов, снятых журналистами республиканских и центральных СМИ на стройке и в цехах завода.

«В Государственном архиве Республики Татарстан выявлено более 100 документов и поиск продолжается. На этой выставке мы представили 24 особо ценных документа», — рассказал Владислав Лыков, главный архивист отдела выставочной деятельности Госархива РТ. С экспозицией в электронном формате можно ознакомиться на сайте Госархива РТ.

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