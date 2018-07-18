МТС опровергла сообщения о сбое в работе

В МТС опроверглИ сообщения о сбое в работе оператора.

«Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут в связи с перенастройкой оборудования. Сеть работала и работает в штатном режиме», — цитирует RNS представителя пресс-службы компании

Ранее жители Казани, Перми, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов пожаловались на сбои в работе МТС. По данным сервиса Downdetector, абоненты испытывали проблемы со связью и с мобильным интернетом.