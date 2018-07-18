Путин упразднил закрытый город Шиханы, упоминающийся в «деле Скрипалей»
Президент России Владимир Путин упразднил закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Город будет закрыт 1 января 2019 года. Также российские власти в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Шиханы выделят области порядка 65 млн рублей до 2020 года.
Планируется, что в скором времени Шиханы станут городом муниципального подчинения.
Напомним, британская разведка заявила, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в британском Солсбери, якобы было произведено на территории военной базы в закрытом городе Шиханы.
Справка
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылке российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым