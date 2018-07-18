«Ростех» планирует заменить украинские комплектующие в ОПК российскими в 2019 году

Предприятия «Ростеха» заменят в продукции оборонно-промышленного комплекса украинские комплектующие на российские к 2019 году.

«В этом направлении мы работаем и стараемся полностью заместить иностранные комплектующие российскими. Я думаю, что в 2019 году мы уже закроем полностью программу импортозамещения по Украине, по странам НАТО чуть попозже, думаю к 2020 году, наверное»,— цитирует ТАСС слова главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее сообщалось, что ПАО «Ил» с 2018 по 2019 годы планирует заменить иностранное бортовое оборудование самолетов Ил-96-300 аналогами отечественного производства. Используют эти самолеты для перевозки первых лиц государства.