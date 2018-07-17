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Тренер сборной Исландии подал в отставку

14:12, 17.07.2018

Футбольная ассоциация Исландии (KSI) занялась поиском нового главного тренера для национальной команды после того, как Хеймир Хадльгримссон принял решение оставить должность, которую он занимал на протяжении последних 7 лет, сообщает Sport24.ru.

Как отмечается в заявлении пресс-службы KSI, 51-летний специалист сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Под руководством Хадльгримссона сборная Исландии добилась своих главных успехов в истории, впервые выйдя в финальную стадию чемпионата Европы, где в 2016 году добралась до четвертьфинала, и впервые в истории отобравшись на чемпионат мира — ЧМ-2018.

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