Тренер сборной Исландии подал в отставку

Футбольная ассоциация Исландии (KSI) занялась поиском нового главного тренера для национальной команды после того, как Хеймир Хадльгримссон принял решение оставить должность, которую он занимал на протяжении последних 7 лет, сообщает Sport24.ru.

Как отмечается в заявлении пресс-службы KSI, 51-летний специалист сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Под руководством Хадльгримссона сборная Исландии добилась своих главных успехов в истории, впервые выйдя в финальную стадию чемпионата Европы, где в 2016 году добралась до четвертьфинала, и впервые в истории отобравшись на чемпионат мира — ЧМ-2018.