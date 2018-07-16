РАНХиГС, Правительство Республики Татарстан и Газпромбанк договорились о сотрудничестве

Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Правительство Республики Татарстан и Газпромбанк (АО) заключили 16 июля соглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве.

Со стороны Правительства Республики Татарстан документ подписал президент Республики Рустам Минниханов, со стороны РАНХиГС — ректор Академии Владимир Мау, со стороны Газпромбанка — заместитель председателя правления Вадим Кулик.

В рамках соглашения Газпромбанк, Университет Иннополис (Республика Татарстан) и РАНХиГС планируют совместно реализовывать образовательные проекты в области цифровых технологий и цифровой экономики.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил: «Подписание соглашения о научно-техническом и образовательном сотрудничестве РАНХиГС с АО «Газпромбанк» и Правительством Республики Татарстан — важный шаг по углублению нашего взаимодействия в условиях цифровой экономики. В рамках сотрудничества мы будем рады принять на повышение квалификации работников Газпромбанка как в Москве, так и в нашей филиальной сети по всей России. Студенты Президентской академии смогут проходить стажировки в банке. Уверен, что наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Подписание соглашения на площадке Иннополиса является знаковым. Здесь мы ежегодно проводим одно из крупнейших международных мероприятий РАНХиГС — Летний кампус, на который собираются 220 лучших студентов из России и многих стран мира».

«Программа технологических преобразований, которую мы начали реализовывать в Газпромбанке, требует от нас редких, зачастую, уникальных компетенций в области высоких технологий, мобильной разработки, анализа данных и цифровизации. Сотрудничество с Иннополисом и РАНХиГС, которое предусматривает реализацию совместных образовательных программ, стажировок и практик, даст нам возможность готовить специалистов, обладающих необходимыми технологическими компетенциями», — подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Вадим Кулик.

«Наше сотрудничество началось еще в прошлом году в рамках разработки курса «Цифровое общество и цифровое государство», который был прочитан профессорами Университета Иннополис для студентов шести факультетов РАНХиГС и получил высокую положительную оценку. Настоящее соглашение позволит нам расширить и активизировать наши совместные проекты, — сообщает заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. — В ближайшее время мы планируем запустить создание онлайн-курсов, образовательных и стажерских программ для подготовки разработчиков. Данное соглашение в очередной раз показывает востребованность, высокий уровень компетенций и возможностей Университета Иннополис. Республика Татарстан уделяет большое внимание подготовке квалифицированных специалистов и созданию комфортных условий для жизни и развития».