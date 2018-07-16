Пензенский губернатор раскритиковал правительство и ГИБДД из-за смертельных аварий на М-5

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил свое возмущение участившимися случаями смертельных ДТП на трассе М-5 «Урал». Он поручил найти меры для снижения аварийности на дорогах.

Глава региона напомнил, что за последний месяц в области произошло несколько крупных аварий с большим количеством пострадавших и погибших.

«Это большая трагедия для родных и близких. Мы вкладываем серьезные средства в ремонт дорог, но из-за превышения скоростного режима происходят ДТП, гибнут люди», — приводит слова Белозерцева пресс-служба губернатора.

Руководитель региона предложил устанавливать на трассах побольше камер и их муляжей, а также размещать информационные баннеры.