Пензенский губернатор раскритиковал правительство и ГИБДД из-за смертельных аварий на М-5
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил свое возмущение участившимися случаями смертельных ДТП на трассе М-5 «Урал». Он поручил найти меры для снижения аварийности на дорогах.
Глава региона напомнил, что за последний месяц в области произошло несколько крупных аварий с большим количеством пострадавших и погибших.
«Это большая трагедия для родных и близких. Мы вкладываем серьезные средства в ремонт дорог, но из-за превышения скоростного режима происходят ДТП, гибнут люди», — приводит слова Белозерцева пресс-служба губернатора.
Руководитель региона предложил устанавливать на трассах побольше камер и их муляжей, а также размещать информационные баннеры.ОбществоВластьИнфраструктура
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