Власти планируют выделять по 5 миллиардов рублей ежегодно на повышение квалификации пожилых

Кабинет министров планирует направлять 5 млрд рублей ежегодно на повышение квалификации россиян предпенсионного возраста. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.



«Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство на это выделит соответствующие средства, сейчас мы исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год», — цитирует Топилина «Прайм».

Ранее Топилин заявил, что увеличение пенсий в 2018 году уже запланировано в объеме в два раза выше уровня инфляции. Напомним, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о возможном уменьшении размера пенсий в случае, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято.