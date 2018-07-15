В Чите из-за паводков обрушился автомобильный мост — видео

В Чите частично обрушился подмытый паводком автомобильный мост. Пострадавших нет, движение по мосту было закрыто с 10 июля.



Общая длина обрушившихся пролетов составила 24 метра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. Момент обрушения конструкции попал на видео.

Паводки в Забайкалье начались 8 июля. В Чите это сильнейший паводок с начала наблюдений — с 1936 года. В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб по ликвидации последствий ситуации.

Отмечается, что всего из восьми мостов в Чите было закрыто два. Ранее был подтоплен и закрыт мост на 9-м километре трассы федерального значения «Амур» Чита — Хабаровск, движение по нему пока не восстановлено.