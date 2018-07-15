Тереза Мэй предупредила о риске срыва Brexit

Фото: wikipedia.org / Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Британское общество должно преодолеть разрывающие его разногласия, иначе оно рискует сорвать Brexit, предупреждает премьер-министр Тереза Мэй.



«Настало время быть практичными и прагматичными — и поддержать наш план по выводу Великобритании из ЕС», — приводит «Интерфакс» слова Мэй.

По ее словам, она предложила лучшую из возможных стратегий выхода из ЕС. Отмечается, что стратегия позволит восстановить национальный суверенитет страны, положит конец «огромным выплатам» Брюсселю, даст проводить независимую торговую политику и создать новое экономическое партнерство с ЕС.

«Я отправляюсь в Брюссель не для того, чтобы торговать нашими национальными интересами, я еду отстаивать их. Я буду сражаться за нашу сделку по Brexit — потому что это правильная сделка для Британии», — пояснила Мэй.

Напомним, на прошедшей неделе в Великобритании со своих постов ушли глава МИД Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, которые категорически не согласились с планом выхода страны из ЕС.