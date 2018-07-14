Самыми криминальными районами Саранска стали Ленинский и Октябрьский – прокуратура

Прокуратура Мордовии оценила состояние преступности в республике за первую половину 2018 года. Самыми криминальными районами региона стали три района Саранска: Ленинский, Октябрьский и Пролетарский.

Согласно данным надзорного ведомства, в Ленинском районе за январь-июнь зарегистрировано 688 преступлений. В Октябрьском – 575, в Пролетарском – 505. Далее следует Рузаевский район (343) Мордовии. Самым спокойным стал Большеигнатовский район (27) республики.

В прокуратуре подсчитали, что количество особо тяжких преступлений в Мордовии выросло на 5%. По тяжким, средним и преступлениям небольшой тяжести показатели снизились на 3,5%, 18% и 8,7% соответственно.

Самыми распространенными преступлениями на территории республики остаются кражи. Также высока доля мошенничеств, уклонения от уплаты алиментов и пьяного вождения.