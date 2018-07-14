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Верблюжья ферма переехала из Лаишевского района в Болгар

10:51, 14.07.2018
Верблюжья ферма переехала из Лаишевского района в Болгар
Фото: pixabay.com

Молочно-репродуктивная ферма верблюдов, которая находилась в Лаишевском районе, переместилась в «Царство верблюдов» в Болгар Спасского района республики.

Отмечается, что ферма была производственной площадкой для становления и развития верблюдоводства. Переезд в Болгар, по мнению организаторов, будет новой ступенью и позволит проводить экскурсии для желающих, говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее верблюжья ферма вошла в рейтинг самых посещаемых мест Татарстана.

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