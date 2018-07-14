Полиция Башкирии: звонки о бомбах в торговых центрах Уфы поступили из психбольницы

Полиция Башкирии обнаружила, что вчерашние звонки о готовящихся в Уфе терактах произведены из психиатрической лечебницы в Базилевке. Круг подозреваемых сужен до двух человек.

«Установлено, что один из пациентов клиники имел при себе телефон. Сейчас выясняют, кто звонил с него, есть двое подозреваемых», — передает портал ufa1.ru.

Напомним, что в пятницу, 13 июля, в полицию Уфы поступил звонок. Звонивший сообщил о готовящемся теракте. По его словам, в тот же вечер должны были взорваться две больницы, несколько торговых центров и железнодорожный вокзал Уфы. Правоохранители провели массовую эвакуацию. Взрывных устройств не обнаружили.