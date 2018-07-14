Cartier будет отслеживать алмазы с помощью блокчейна
Швейцарская компания Richemont, в состав которой входит бренд Cartier, планирует внедрить блокчейн для отслеживания поставок алмазов. Консультантом компании выступит китайский блокчейн-стартап Ultrain.
«Мы решили использовать блокчейн для отслеживания алмазов, драгоценных камней и золота от места добычи до обрабатывающих фабрик»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на члена совета директоров Richemont Джину Кю.
Использование технологии позволит контролировать «параллельный импорт», отслеживать кражи и мошенничество при транспортировке ценных грузов.
Ранее дочерняя компания Alibaba Group Ant Financial запустила сервис денежных переводов с использованием технологии блокчейн.ТехнологииIT
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