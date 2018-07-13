Долги до 100 тысяч рублей смогут удерживать с зарплаты

Размер долга, который можно будет вернуть в упрощенном порядке, увеличится с 25 тыс. до 100 тыс. рублей. Для взыскания необходимо будет просто доставить исполнительный лист по месту его работы.

Документ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности знакомый с итогами ее заседания. По мнению экспертов, новации помогут облегчить взыскание долгов, в том числе по алиментам, а также снизят нагрузку на приставов, передают «Известия» со ссылкой на источник.

Напомним, задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей. Половину портфеля розничных кредитов составляют ссуды под залог недвижимости или автомобиля.