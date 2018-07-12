Летний кампус РАНХиГС посетят Алексей Малиновский и Кирилл Игнатьев

15 июля откроется Международный Летний кампус Президентской академии, который ежегодно проходит в Республике Татарстан. Гостями образовательного мероприятия станут глава Mastercard в России, Казахстане, Белоруссии и Армении Алексей Малиновский и председатель совета директоров Группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев.





Алексей Малиновский в 2011—2016 гг. работал на посту регионального директора Mastercard по взаимодействию с органами государственной власти в России, СНГ, странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. До этого более 15 лет занимал руководящие позиции в российских и международных компаниях — лидерах сектора высоких технологий. Г-н Малиновский входит в состав Межведомственного совета при Минфине по подготовке предложений по разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на территории РФ. Является членом Экспертного совета по финансовым рынкам при ФАС.





Кирилл Игнатьев является председателем совета директоров Группы компаний «Русские инвестиции» с 2000 года. Работал в МИД России, аппарате Моссовета, Российской государственной телерадиокомпании «Останкино». Депутат Государственной думы Российской Федерации первого созыва. Президент Благотворительного фонда «Гордость Отечества» и Фонда памятников архитектуры. В 1995—1999 гг. — первый заместитель генерального директора, директор по экономике и финансам ОАО «Общественное российское телевидение» (Первый канал). С 2013 г. — координатор проекта «Технический прогресс и экономика будущего», который инициирован Группой компаний «Русские инвестиции» и РАНХиГС. С 1992 года участник игр и мероприятий МАК «Что? Где? Когда?». Организатор соревнований по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и «Гениум», президент Федерации спортивных нард России.