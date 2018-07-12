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Федерация профсоюзов РТ выступила против законопроекта о повышении пенсионного возраста

14:32, 12.07.2018
Федерация профсоюзов РТ выступила против законопроекта о повышении пенсионного возраста
Фото: pixabay.com

Федерация профсоюзов Татарстана направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором попросила снять с рассмотрения законопроект о повышении пенсионного возраста. Под обращением расписались 29 тыс. членов профсоюзов республики.

«Федерация профсоюзов Республики Татарстан считает, что предлагаемые правительством Российской Федерации нововведения в сфере пенсионного законодательства нуждаются в серьезной проработке, рассмотрении и одобрении гражданским сообществом и всеми сторонами социального партнерства», — говорится в обращении.

Ранее «Реальное время» писало, что законопроект о повышении пенсионного возраста одобрил Комитет Госсовета РТ по социальной политике.

ОбществоВласть Татарстан
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