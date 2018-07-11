Россия потребует от Британии раскрыть программу по синтезу отравляющих веществ

Россия намерена потребовать от Великобритании раскрыть программы по синтезу боевых отравляющих веществ (ОВ), в том числе новых нервно-паралитических веществ под общим названием «новичок».



«Обнародование соответствующих данных будет в интересах всех, кто стремится к установлению истины в «деле Солсбери», — передает «РИА Новости» со ссылкой на посольство.

Ранее посольство запросило у британской стороны содействия в организации встречи с главой химлаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхедом или его коллегами. Отмечается, что запрос российского диппредставительства проигнорировали.

«Мы сделали вывод, что британские власти не хотят, чтобы мы общались с экспертами, которые могут обладать неудобными для правительства фактами. … Быстрота, с которой эксперты определили тип этого вещества, а также их роль в оказании пострадавшим медицинской помощи, говорит о том, что британская сторона вела разработки и имеет его образцы», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Великобританию прекратить интриги с химическими отравляющими веществами.