СПЧ предложил ввести компенсации за более поздний выход на пенсию

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России на специальном заседании в среду, 11 июля, предложил сопроводить повышение пенсионного возраста компенсационными мерами.



Власти должны обеспечить квоты рабочих мест для граждан старше 50 лет, ввести для работодателей стимулы для сохранения пожилых сотрудников и ответственность за их дискриминацию, передает РБК со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

Отмечается, что количество обращений к президенту на тему пенсионного обеспечения выросло в 20 раз после объявления о пенсионной реформе. Более 28% обратившихся критикуют правительственный законопроект, 30% опасаются роста безработицы, а 18% — падения рождаемости из-за того, что пожилые люди не смогут помогать в воспитании внуков.

Федотов предложил увязать пенсионную реформу с уровнем реального дохода людей. По его мнению, для граждан с низкими доходами можно разрешить более ранний выход на пенсию, хотя их пенсия и «будет весьма скромна».

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по труду и социальной политике планирует рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста 17 июля.