Комитет Госдумы рассмотрит проект пенсионной реформы 17 июля

Комитет Госдумы по труду и социальной политике планирует рассмотреть правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста 17 июля.



До этой даты законопроект был разослан субъектам законодательной инициативы для направления отзывов и предложений в профильный комитет, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на депутатов.

Обсуждение в комитете может пройти после пленарного заседания Госдумы, говорит один из депутатов. На него будут приглашены представители правительства.

Ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

«Если она (дата 19 июля, — прим. ред.) будет утверждена, то по протоколу заседание комитета должно пройти не позже 17 июля», — добавил первый зампред комитета по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

Ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов заявил, что в случае смягчения параметров повышения пенсионного возраста планируемые темпы роста пенсий обеспечить не удастся.