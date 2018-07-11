В ООН заявили, что последние три года стали самыми теплыми в истории

Последние 3 года стали самыми теплыми в истории метеорологических наблюдений. Об этом заявила первый заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

«Изменение климата — это реальная угроза, и она надвигается очень быстро. В этом году Всемирная метеорологическая организация подтвердила, что 2015-й, 2016-й и 2017 год были самыми теплыми в истории», — сообщил она на заседании Совета Безопасности по рискам, связанным с климатическими изменениями.

Из-за изменения климата многие страны, по словам Мохаммед, могут оказаться вовлечены в конфликты. Среди последствий она выделила нехватку продовольствия и риски для запасов природных ресурсов, пишет ТАСС.

Ранее норвежские ученые спрогнозировали климатическую катастрофу в Баренцевом море.