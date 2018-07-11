В России могут разрешить регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

В России могут разрешить регистрировать автомобили у официальных дилеров без посещения отделения Госавтоинспекции.

Предполагается, что если проект будет принят, то покупающим машины в автосалонах будут выдавать их авто уже с номерами. Для этого продавец должен иметь договор с производителями, а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников». Если все условия выполнены, то компания получает статус «специализированной организации» и попадает в спецреестр, передает «Коммерсант».

Отмечается, что услуга будет платной. Предельный тариф должна будет установить Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее ГИБДД упростила согласование установки на автомобили газобаллонного оборудования.