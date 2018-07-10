Член правления ВТБ станет главным управляющим директором «Альфа-банка»
Член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский станет главным управляющим директором (CEO) «Альфа-банка».
Ранее эту должность занимал Алексей Чухлов, он останется главным финансовым директором.
Верхошинский приступит к своим обязанностям 1 августа, сообщает пресс-служба банка.
Ранее сообщалось, что ВТБ ведет переговоры с Центробанком России о покупке банка «Возрождение».ЭкономикаБанки
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